Trotz sinkendem Pegel: Mosel-Uferwege bleiben vorerst gesperrt

Hochwasser-Folgen in Trier – Schlamm und Treibgut verhindern schnelle Freigabe

TRIER. Obwohl der Pegel der Mosel über das Wochenende deutlich gesunken ist, bleiben mehrere stark frequentierte Uferwege in Trier weiterhin gesperrt. Der Grund: massive Verschmutzungen durch das zurückliegende Hochwasser. Schlamm, Treibgut und Unrat machen eine Nutzung aktuell unmöglich.

Das zuständige Amt StadtRaum Trier kann derzeit noch nicht abschätzen, wann die Reinigungsarbeiten vollständig abgeschlossen sein werden.

Diese Bereiche sind betroffen

Nach Angaben der Stadt bleiben folgende Abschnitte vorerst gesperrt:

🚴‍♂️ Westlicher Mosel-Uferweg auf gesamter Länge zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Pfalzel

🚲 Moselradweg Ost vom St.-Barbara-Ufer bis Zurlauben, einschließlich der Schiffsanlegestelle

Eine Umleitung ist weiterhin eingerichtet: Radfahrer und Fußgänger werden über den Fuß- und Radweg entlang der Uferstraße am rechten Moselufer geführt.

Hochwasser hatte Wege überflutet

Die Sperrungen waren in der vergangenen Woche vorsorglich veranlasst worden. Hintergrund waren anhaltende Niederschläge und ein deutlich steigender Pegelstand der Mosel. Zwischenzeitlich wurde ein Höchststand von knapp über sieben Metern prognostiziert.

Die Mitarbeitenden des Amtes StadtRaum hatten daraufhin die Uferwege gesperrt, die bei Pegelständen zwischen 7 und 7,50 Metern typischerweise überflutet werden.

Reinigungsarbeiten laufen – Dauer noch unklar

Auch wenn die Wege inzwischen nicht mehr unter Wasser stehen, sind sie weiterhin stark verschmutzt. Die Beseitigung von Schlamm, angeschwemmtem Holz und sonstigem Treibgut erfordert umfangreiche Reinigungsarbeiten.

Ein konkreter Termin für die Wiederfreigabe steht derzeit noch nicht fest.