„Zeichen für Gemeinschaft und Tradition“: Schweitzer verleiht Närrischen Orden

MAINZ. Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat am Fastnachtsdienstag die närrischen Korporationen aus Mainz und der Umgebung sowie die regionalen Dachverbände beim traditionellen Empfang im Festsaal der Staatskanzlei begrüßt. Rund 300 Gäste aus 97 Vereinen und Abordnungen nahmen an der Veranstaltung teil.

„Die Fastnacht zeigt Jahr für Jahr, was Rheinland-Pfalz so besonders macht: Menschen, die zusammenkommen, gemeinsam feiern und dabei Traditionen lebendig halten. Was mich besonders freut: Wir haben wieder gemeinsam gefeiert, geschunkelt und gelacht. Das ist gelebter Zusammenhalt„, betonte der Ministerpräsident.

Er dankte allen Aktiven und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern: „Die Fastnacht ist ein Paradebeispiel für den starken Gemeinschaftssinn in Rheinland-Pfalz. Ihr Engagement, Ihre Kreativität und Ihr Einsatz vor und hinter der Bühne machen unser Land bunter und lebenswerter. Herzlichen Dank dafür.“

Im Rahmen des Empfangs wurden Persönlichkeiten aus verschiedenen Regionen mit dem Närrischen Orden für besondere Verdienste um das Brauchtum ausgezeichnet. „Mit diesem Orden würdigen wir Menschen, die sich mit Leidenschaft für die Fastnacht und das gesellschaftliche Miteinander einsetzen. Ihr Einsatz ist ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Tradition“, betonte Schweitzer.

Der Ministerpräsident hat die Närrischen Orden an folgende Ordensträgerinnen und Ordensträger verliehen: Ursula Fuchs (Möhnengesellschaft Remagen von 1936 e.V.), Inge Hafner (Mainzer Narren-Club 1949 e.V.), Toni Klaus (Mainzer Narren-Club 1949 e.V.), Peter Krawietz (Bund Deutscher Karneval e.V.), Andreas Schmitt (Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V.) und Uschi Schunk (Möhnengesellschaft Remagen von 1936 e.V.).

Im Verlauf der Kampagne wurden insgesamt 34 Orden an verdiente Närrinnen und Narren verliehen.

Schweitzer würdigte zudem die große gesellschaftliche Kraft der Fastnacht, die Menschen zusammenbringt und dazu beiträgt, dass die Demokratie lebendig bleibt: „Rheinland-Pfalz ist und bleibt bunt wie die Fastnacht.“

Der Empfang der närrischen Korporationen am Fastnachtsdienstag ist eine langjährige Tradition in Rheinland-Pfalz. Er würdigt das ehrenamtliche Engagement und die kulturelle Vielfalt der Fastnacht im Land. In diesem Jahr feierten zahlreiche Vereine besondere Jubiläen.

Das Programm wurde musikalisch vom Carneval-Club Weisenau 1948 e.V. – Burggrafengarde „Sound of Weisenau“ und den Mainzer Hofsängern begleitet. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)