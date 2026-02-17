Luxemburg: Menschenhandel, Zuhälterei, Raub — Prostituierte in Wohnung überfallen

Foto: Police Grand-Ducale/Symbolbild

LUXEMBURG. Am Abend des 2.2.2026 wurde der Polizei ein Überfall in einer Wohnung im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen nach wurden zwei Frauen, die der Prostitution nachgingen, von zwei Tätern unter Vorzeigen einer Waffe überfallen wobei ihnen Bargeld, ihre Mobiltelefone sowie ein Wohnungsschlüssel entwendet wurden.

Ersten Untersuchungen zufolge kannten sich die Opfer und einer der Täter, der in der Vergangenheit mutmaßlich als Zuhälter der Opfer agierte. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen seitens der Abteilung „Répression Grand Banditisme” der Kriminalpolizei konnte einer der Tatverdächtigen identifiziert und bereits am 4.2.2026 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen ebenfalls gestellt werden. Er wurde am 12.2.2026 in Leudelingen festgenommen und am Morgen des 13.2. einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser erließ in beiden Fällen Haftbefehl. Der Untersuchungsrichter ermittelt wegen Menschenhandels, Zuhälterei und Raubes. (Quelle: Police Grand-Ducale)

