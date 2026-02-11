Mainz plant Coup beim BVB: «Wir können Dortmund wehtun»

MAINZ – Der FSV Mainz 05 will Bayern-Jäger Borussia Dortmund im Titelrennen der Fußball-Bundesliga ausbremsen und sich weiter Luft im Tabellenkeller verschaffen.

«Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Wir können Dortmund wehtun und da gewinnen», sagte Nationalspieler Nadiem Amiri vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten am Freitagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) in einem Interview bei RTL/ntv.

Dank des 2:0-Sieges gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag stehen die Mainzer erstmals seit Ende September nicht mehr auf einem der letzten drei Tabellenränge und reisen mit großer Zuversicht zum BVB. «Wir haben sehr viel Selbstvertrauen», sagte Amiri und forderte: «Klar sein, Brust raus und Gas geben!»

Fischer: «Das Selbstvertrauen ist zurück»

Allerdings erwartet die Rheinhessen vor 80.000 Fans eine schwierige Aufgabe. Die Dortmunder haben in dieser Saison erst ein Bundesligaspiel verloren und stellen mit 20 Gegentoren nach dem FC Bayern (19) die zweitbeste Abwehr. «Das ist eine Mannschaft, die sehr stabil daherkommt. Da braucht es einen sehr guten Tag von unserer Seite», sagte FSV-Trainer Urs Fischer.

Der 59 Jahre alte Schweizer traut seinem Team dennoch einiges zu. «Das Selbstvertrauen ist zurückgekommen aufgrund der Resultate, die wir erzielt haben. Da entsteht etwas in den Köpfen der Spieler», sagte Fischer. Wenn die Mannschaft an die jüngsten Leistungen anknüpfen könne und kompakt auftrete, sei etwas möglich. Fischers Matchplan: «Wir dürfen Dortmund nicht zu viele Räume lassen und müssen nach vorn mutig auftreten.»