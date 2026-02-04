„Heute steht die Eisenbahnerfamilie still“: Schweigeminute für getöteten Schaffner

LANDSTUHL. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einer Schweigeminute auf. «Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen», teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert.

«Heute steht die Eisenbahnerfamilie still.» Die Schweigeminute soll heute um 15.00 Uhr stattfinden. «Ab morgen erhöhen wir nochmal den Druck», schrieb die Gewerkschaft weiter. «Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten.» Die Politik müsse Maßnahmen für mehr Sicherheit ergreifen. (Quelle: dpa)

