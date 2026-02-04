NABU dankt für Dohlenschutz in der Kyllburger Stiftskirche

KYLLBURG. Viele Jahre hat Helmar Schulz ehrenamtlich für den NABU Eifelkreis die Dohlennisthilfen in der Kyllburger Stiftskirche betreut. Gemeinsam mit weiteren Aktiven sorgte er dafür, dass die Nisthilfen einmal jährlich fachgerecht gereinigt wurden und der Bruterfolg regelmäßig kontrolliert und dokumentiert wurde.

Durch diesen kontinuierlichen Einsatz leistete er einen wichtigen Beitrag zum Schutz der hochintelligenten, geselligen und sehr sozial lebenden Dohlen, die ihre Nistplätze in Dörfern und Städten suchen. Künftig wird Olaf Strauch die Betreuung der Nisthilfen übernehmen. Er ist für diese Aufgabe bestens vorbereitet, da er in den vergangenen Jahren bereits unterstützend tätig war und mit den Abläufen vertraut ist.

Der NABU dankt Helmar Schulz für sein langjähriges, zuverlässiges ehrenamtliches Engagement, entlässt ihn in den wohlverdienten NABU-Ruhestand und freut sich, dass Olaf Strauch sich bereit erklärt hat, diese verantwortungsvolle Aufgabe in Zukunft zu übernehmen. (Quelle: NABU Regionalstelle RLP-West)