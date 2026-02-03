Hunsrück: NATURE ONE 2026 veröffentlicht LineUp und freut sich über Auszeichnung als „Best Event“

KASTELLAUN –Nach dem 30-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr präsentiert NATURE ONE das Headfloor-LineUp für die kommende Ausgabe vom 30. Juli bis 02. August 2026 auf der Raketenbasis Pydna.

Gleichzeitig wurde die Veranstaltung beim Jahrespoll des Fachmagazins FAZEmag zur besten Veranstaltung 2025 gewählt. Über 32.000 Leserinnen und Leser nahmen an der Abstimmung des FAZEmag teil. Die Mehrheit der Teilnehmenden stimmte für NATURE ONE als „Best Event 2025“.

Diese Auszeichnung unterstreicht die Relevanz des Festivals innerhalb der elektronischen Musikszene und zeigt, wie groß die Verbundenheit und der Zusammenhalt der NatureOne-Community ist.

NATURE ONE findet traditionell am ersten August-Wochenende im Hunsrück statt. Neben der vielseitigen elektronischen Musik stehen das grenzenlose Wir-Gefühl, das craziest CampingVillage worldwide auf über 100 Hektar Wiesen sowie die Designs der verschiedenen Mainstages, Clubfloors, Campingfloors und Bunkern im Fokus. Für die kommende Ausgabe im Sommer 2026 wurde soeben das LineUp für die Headfloors bekannt gegeben. Das Aufgebot wird von international bekannten Akteuren wie Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim und Sven Väth angeführt. Mit Lilly Palmer, I Hate Models und Klaudia Gawlas sind zudem profilierte Artists der Techno-Szene vertreten. Die musikalische Bandbreite wird durch Alle Farben, Felix Jaehn sowie Neelix erweitert. Für die härteren Stile wurden mit Angerfist, der bekannteste Artist der Harder Styles, verpflichtet. Neben Fantasm kommt mit Holy Priest der aufstrebendste Artist der Hard Techno Szene des letzten Jahres.

Das komplette HeadFloor LineUp gestaltet sich in alphabetischer Aufstellung wie folgt: 99PRBLMZ • A.N.I. • ACT OF RAGE • ALEE • ALIGNMENT • ALLE FARBEN • ANGERFIST •ANIME • BASS-D VS. VINCE • BENNETT • CHARLY LOWNOISE • CHLÄR B2B YANAMASTE • CRYPSIS • DA HOOL • DEADLY GUNS VS. KILI • D-FENCE VS. KARUN • DISTRESS DJ DAG • DJ QUICKSILVER • DJ RAW AKA DUNE • DJ TOYAX • DOMINIK EULBERG • DRS • D-STURB • EINMUSIK B2B SOLEE FANTASM • FATBOY SLIM • FELIX JAEHN FELIX KRÖCHER • GESTÖRT ABER GEIL • GEZELLIGE UPTEMPO • GREGOR TRESHER HOLY PRIEST • HYSTA • I HATE MODELS • INSURGENT JAM EL MAR • JASMIN BLUST JUDGE JULES • KLAUDIA GAWLAS • KOBOSIL • KYAU & ALBERT • LILLY PALMER MIJK VAN DIJK • MISS K8 • NATURE ONE INC. • NEELIX • NENA POLAP NICK SCHWENDERLING • NIELS VAN GOGH • NOLZ • N-VITRAL • OLIVER LIEB • OMNYA PAPPENHEIMER • PAUL KALKBRENNER • PAUL VAN DYK • PETER PAHN • PREDATOR VS. VINCE REBELION • REWI • ROOSTERZ VS. JULIËX • SCHILLER • SCHROTTHAGEN • SUNSHINE LIVE DJ TEAM • SVEN VÄTH • TALLA 2XLC • THE DARK HORROR • THE VIPER TIES VAN DUN UEBERREST • WESTBAM • WOODY VAN EYDEN • AND MANY MORE.

In den kommenden Monaten folgen die Artists für die Camp- und Club-Floors. Der Vorverkauf für das Festivalwochenende läuft über https://www.natureone. de/tickets. Das Festivalticket gibt es für 169,00 Euro inklusive aller Gebühren. Das NextGeneration-Ticket für 16- bis 19-jährige kostet 119,00 Euro und das Festivalticket als 5er Gruppe kostet pro Person nur 149 €. Weitere Informationen zum Programm und zum Camping werden demnächst veröffentlicht. NatureOne-Veranstalter I-Motion ist eine hundertprozentige Tochter der DEAG Deutsche Entertainment AG. Exklusiver Ticketpartner ist myticket.de.

NATURE ONE 2026 • 30.07.2026 – 02.08.2026 • Raketenbasis Pydna • 350 DJs auf 20 Floors, 65.000 Raver • Craziest CampingVillage worldwide & Grenzenloses Wir-Gefühl • NATURE ONE | 30. Juli – 02. August 2026