Region: Großkontrolle bei Motorradclub-Feier — 150 Beamte im Einsatz

Mit knapp 150 Kräften kontrollierte die Polizei rund 120 Personen und Fahrzeuge bei einer Motorradclub-Feier.

BERSCHWEILER: Am Samstag, 31. Januar, führte die Polizeidirektion Trier an der L348 bei Berschweiler eine großangelegte Kontrolle durch.

Anlass war eine Feier eines Motorradclubs in der Ortslage Berschweiler. Die Beamten kontrollierten insgesamt etwa 120 Personen und Fahrzeuge, darunter auch ein Reisebus. Zur Feier des Motorradclubs, der in den Niederlanden bereits verboten wurde, reisten Gäste aus mehreren Ländern an.

Die Polizeidirektion Trier wurde bei der Kontrolle durch Kräfte der saarländischen Polizei, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, des BKA und LKA sowie der Kriminaldirektion Trier unterstützt. Im Einsatz befanden sich knapp 150 Einsatzkräfte.

Durch die für die Kontrolle notwendigen Verkehrsmaßnahmen kam es zu Einschränkungen und Umwege für Anwohner. (Quellen: Polizeipräsidium Trier, dpa)