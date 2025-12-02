Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Landstraße

ALZEY – Bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Alzey (Kreis Alzey-Worms) sind drei Menschen verletzt worden.

Die Fahrerin eines Autos sei von einem Feldweg auf die L409 zwischen Alzey und Erbes-Büdesheim abgebogen, dabei sei ihr Wagen mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit.

Sowohl die Fahrerin als auch die beiden Insassen in dem anderen Fahrzeug wurden demnach verletzt – und dann in Krankenhäuser gebracht. Sie hätten sich nach ersten Erkenntnissen aber keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen, hieß es.