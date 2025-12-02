Verkehrsunfall mit Pkw-Brand auf der A1 am Autobahndreieck Vulkaneifel

DAUN – Am heutigen Dienstag, dem 02.12.2025, wurde gegen 14.26 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Pkw-Brand auf der Bundesautobahn A1 beim Dreieck Vulkaneifel an der AS Mehren gemeldet.

Umfassende Alarmierung der Rettungskräfte

Der Unfall mit noch unklarer Lage ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Autobahndreieck Vulkaneifel und der Anschlussstelle Ulmen.

Die Integrierte Leitstelle Trier hatte die Feuerwehr Mehren und das FEZ-Team der Feuerwehr Daun alarmiert, da das automatische Notrufsystem eCall eines Fahrzeuges ausgelöst hatte.

Zur Bewältigung des Einsatzes wurden auch die Feuerwehren Laufeld und Wallscheid, die Wehrleitung der VG Wittlich-Land, das DRK sowie die Polizei alarmiert.

++ Update mit näheren Infos folgt… ++