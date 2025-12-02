SAARBURG – Der ehrenamtliche Naturschützer Peter Brixius vom Naturschutzbund (NABU) hat dem Leiter des Wildtierzentrums Saarburg, Jürgen Mayer, eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht.

Engagement für die Wildtierpflege

Die Spendensumme wurde von Herrn Brixius an dem von ihm betreuten NABU-Infostand während der Apfelprobiertage des Bauer Greif in Trier-Zewen im Herbst gesammelt.

Das Geld ist explizit für die medizinische Versorgung und Pflege verletzter Wildtiere im Zentrum Saarburg vorgesehen. Peter Brixius dankt allen Spendern für ihre Unterstützung.

Sein Engagement für den NABU zeigte sich das gesamte Jahr über durch die Präsenz seines Standes auf verschiedenen regionalen Veranstaltungen, darunter der Wolsfelder Pflanzentauschmarkt, der Trimporter Bauernmarkt und lokale Feste in Trier-Zewen.