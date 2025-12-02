++ Update: Reifenplatzer führt zu Crash mit Pkw-Brand auf der A1 bei Mehren ++

MEHREN/A1 – Am 02.12.25, gegen 14:25 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Anschlussstelle Mehren, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Zunächst hatte der Fahrer eines BMW Alpina XD 3, aufgrund eines Reifenplatzers, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er daraufhin zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn. Am rechten Fahrbahnrand rutschte er schließlich eine Böschung entlang, überschlug sich und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Hier fing das Fahrzeug Feuer und brannte aus. Durch die Kollisionen des Alpina XD 3 waren (teils große) Fahrzeugteile über die Fahrbahn verteilt. Diese wurden durch einen nachfolgenden Ford Transit und einen Audi RS 6 Avant überfahren.

Während am Alpina XD 3 Totalschaden entstand, blieb der Fahrer (Alleininsasse) unverletzt und konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig eigenständig verlassen. Er wurde dennoch durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Ford Transit wurde augenscheinlich die Ölwanne beschädigt, was zu weiterer Ölverschmutzung auf der Fahrbahn führte. Lediglich geringe Schäden waren am Audi RS 6 Avant entstanden.

Der Verkehrsunfall wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Schweich aufgenommen. Zudem mussten weitere Fahrzeugteile auf der Gegenfahrbahn durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Daun entfernt werden.

Neben 20 Einsatzkräften der Feuerwehren Laufeld, Manderscheid und Wallscheid waren zudem ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Autobahnmeisterei Wittlich im Einsatz.