Eifelkreis: Maskierte Einbrecher schlagen in Prüm und Olzheim zu

Ein Einbrecher hebelt eine Tür auf
Foto: pixabay/Symbolbild

PRÜM/OLZHEIM – Am späten Dienstagnachmittag, 02.12.25, kam es in Prüm im Bereich der Waldstraße und des Pferdemarktes sowie in Olzheim im Bereich der Hauptstraße, zu Einbrüchen in Wohnhäuser.

Mindestens zwei maskierte Täter verschafften sich mittels Gewalt Zutritt zu den Gebäuden und versuchten Wertgegenstände zu stehlen.

Zum Zeitpunkt der Einbrüche waren die Anwohner nicht zuhause. Bei einem Tatort wurden die Täter durch einen Anwohner überrascht, als dieser nach Hause kam.

Falls verdächtige Personen am späten Nachmittag beobachtet wurden, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

