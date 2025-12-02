A1-Lückenschluss: Verkehrsminister Schnieder (CDU) erteilt Baufreigabe

Um Geld für Neu- und Ausbauprojekte bei Straßen gab es Streit in der Bundesregierung. Nach einer Einigung in der Koalition können nun die Bagger rollen – auch in Rheinland-Pfalz.

BERLIN/MAINZ. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat für zwei Straßenprojekte in Rheinland-Pfalz Baufreigaben erteilt. Es geht um Vorhaben an der A1 zwischen Kelberg und Adenau und an der B50 an der Kreisgrenze Bernkastel-Wittlich.

Um den Lückenschluss der A1 gab es viele Diskussionen und Streit. Erst vor zwei Wochen gab das Bundesverwaltungsgericht grünes Licht für den ersten Teil des Lückenschlusses der Autobahn 1 in der Eifel gegeben. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig wies die Klage des Umweltschutzverbandes BUND gegen die Planungen des Landesbetriebs Mobilität ab. Der Abschnitt zwischen Adenau und Kelberg ist zehneinhalb Kilometer lang.

Die Spitzen der Koalition aus CDU, CSU und SPD hatten im Oktober entschieden, dass für den Neubau von Straßen drei Milliarden Euro zusätzlich bereitstehen. Zuvor hatte es Aufregung gegeben, nachdem das Verkehrsministerium von Milliarden-Finanzlöchern für Neu- und Ausbauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen gesprochen hatte. Es stünden deswegen Projekte auf der Kippe und es drohten Verzögerungen von Projekten. (Quelle: dpa)