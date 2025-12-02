Hetzerath: Container brennt auf Firmengelände – Feuerwehr bringt Brand rasch unter Kontrolle

Foto: Philipp von Ditfurth / dpa / Symbolbild

HETZERATH. Am 2.12.2025, gegen 2.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in einem Baumischabfallcontainer auf einem Firmengelände in Hetzerath verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf Gebäude bestand nicht. Da in dem Container lediglich Abfallprodukte gelagert waren, entstand nur geringer Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

