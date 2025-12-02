++ Frost, Nebel und Glätte – Wetter in der Region bleibt winterlich ++

Frostige Kälte, Glättegefahr, Nebel und Regen: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den nächsten Tagen und Nächten ungemütlich.

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen und Nächten auf Frost, Nebel und vereinzelt auch Glatteis einstellen. Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heute auf 3 bis 7 Grad, in Hochlagen auf 2 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vom Nordwesten bis in die Mitte kann es leicht regnen. Im Süden bildet sich örtlich Nebel. Die Temperaturen gehen auf 3 bis minus 1 Grad zurück, vereinzelt droht Glätte.

Glätte in den Hochlagen

Am Mittwoch bleibt es wechselhaft bis stark bewölkt, örtlich regnet es. In der Nacht zum Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt sein. Vor allem in der ersten Nachthälfte kann sich örtlich Nebel bilden. Auch mit etwas Sprühregen ist zu rechnen. Die Tiefstwerte werden zwischen 3 und 0 Grad liegen. Vor allem In den Hochlagen ist mit Glätte zu rechnen. (Quelle: dpa)