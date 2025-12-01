Peter-Wust-Gymnasium Wittlich: Bläserklasse begeistert auf Weihnachtsmarkt

WITTLICH. Mit warmen, festlichen Melodien sorgte die Bläserklasse 6b des Peter-Wust-Gymnasiums am gestrigen Nachmittag auf dem Wittlicher Weihnachtsmarkt für eine besondere Adventsstimmung. Unter der Leitung von Pia Butterbach präsentierten die jungen Musikerinnen und Musiker ein vielfältiges Repertoire aus weihnachtlichen Klassikern und modernen Arrangements.

Die Bläserklasse besteht erst seit 2024 und ist ein gemeinsames Projekt des Peter-Wust-Gymnasiums und der Kreismusikschule. In dieser kurzen Zeit hat sich die Gruppe bereits zu einem festen Bestandteil des Schullebens entwickelt.

Trotz des nassen Wetters versammelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher rund um die kleine Bühne, um den Schülerinnen und Schülern zuzuhören. Schon nach den ersten Tönen war spürbar, mit wie viel Freude und Konzentration die Bläserklasse bei der Sache war. Ob Flöten, Klarinetten, Saxophone oder Blechbläser – das Zusammenspiel funktionierte harmonisch und beeindruckte viele Zuhörer.

Der Auftritt der Bläserklasse 6b trug nicht nur zur festlichen Atmosphäre des Marktes bei, sondern zeigte einmal mehr, welch wichtige Rolle musikalische Bildung und gemeinsames Musizieren im Schulalltag spielen. Ein gelungener Nachmittag, der vielen lange in Erinnerung bleiben dürfte. (Quelle: Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)