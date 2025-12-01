Trier: „Lange Nacht der Kunst 2025“ – 20 Kulturorte öffnen bis Mitternacht, freier Eintritt

TRIER. Am 6. Dezember lädt Trier erneut zur „Langen Nacht der Kunst“ ein. Von 19 bis 24 Uhr öffnen mehr als 20 Kunst- und Kulturinstitutionen ihre Türen – kostenlos und mitten im vorweihnachtlichen Stadtambiente.

Ein nächtlicher Rundgang durch Triers Kunstlandschaft

Zum dritten Mal verwandelt sich Trier am Samstag, 6. Dezember 2025, in einen offenen Kunstraum: Unter dem Titel „Lange Nacht der Kunst Trier 2025“ beteiligen sich über 20 Kunstorte, Ateliers, Museen und Kulturinstitutionen an einem gemeinsamen nächtlichen Rundgang. Die Eröffnung beginnt bereits um 18 Uhr in der Europäischen Rechtsakademie (ERA) – inklusive Glühwein, Häppchen und Jazz-Musik der „Bach Band“.

Der Eintritt zu sämtlichen Stationen ist kostenfrei.

Von Performance bis Fotografie: Ein breites Spektrum der Kunst

Die Veranstalter – ein Zusammenschluss aus Kunstvereinen und Kulturorten der Stadt – versprechen eine Nacht voller zeitgenössischer Kunst, interaktiver Aktionen, Performances, Installationen, Führungen und Künstlergespräche.

Teilnehmende Institutionen u. a.:

Atelier EXIL

Europäische Kunstakademie (EKA)

Europäische Rechtsakademie (ERA)

Fotografische Gesellschaft Trier

Galerie Grotowski

Galerie Netzwerk

generator | medienkunstlabor trier

Gesellschaft für Aktuelle Klangkunst

Gesellschaft für Bildende Kunst

KUKT – Kultur- und Kunstverein Trier

Kulturwerkstatt Trier

Kunsthalle Trier

Kunsthaus „Alte Druckerei“

Kunstverein Trier Junge Kunst

PULPXIX Kunstgemeinschaft

Sektor 9000

Stadtbücherei Trier

Theater Trier

Tuchfabrik Trier

Vom klassischen Ausstellungsraum bis zur medienkünstlerischen Laborsituation reichen die Orte, die Besucher an diesem Abend frei ansteuern können.

Shuttle-Bus & Aftershowparty in der EKA

Damit Gäste bequem zwischen den Stationen pendeln können, fährt von 18:30 bis 00:30 Uhr ein kostenfreier Shuttle-Bus im 30-Minuten-Takt.

Wer danach noch weiterfeiern möchte, kann ab Mitternacht bei der Aftershowparty in der EKA mit den „SNRS Allstars“-DJs dabei sein (Eintritt: 10 Euro).

Kunst erleben, nicht nur betrachten

Die Organisatoren betonen, dass die Lange Nacht nicht nur ein Ausstellungsrundgang ist – sondern ein soziales Kulturereignis. Menschen aller Altersgruppen sollen die Möglichkeit erhalten, Kunst unmittelbar zu erleben, mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und kulturelle Teilhabe jenseits klassischer Formate zu erfahren.

Das Format hat sich bereits bei den vergangenen Ausgaben als Impulsgeber für die Triers Kunstszene erwiesen und stärkt das kulturelle Profil der Stadt nachhaltig.