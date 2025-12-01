Trier: „Lange Nacht der Kunst 2025“ – 20 Kulturorte öffnen bis Mitternacht, freier Eintritt

TRIER. Am 6. Dezember lädt Trier erneut zur „Langen Nacht der Kunst“ ein. Von 19 bis 24 Uhr öffnen mehr als 20 Kunst- und Kulturinstitutionen ihre Türen – kostenlos und mitten im vorweihnachtlichen Stadtambiente.
Ein nächtlicher Rundgang durch Triers Kunstlandschaft
Zum dritten Mal verwandelt sich Trier am Samstag, 6. Dezember 2025, in einen offenen Kunstraum: Unter dem Titel „Lange Nacht der Kunst Trier 2025“ beteiligen sich über 20 Kunstorte, Ateliers, Museen und Kulturinstitutionen an einem gemeinsamen nächtlichen Rundgang. Die Eröffnung beginnt bereits um 18 Uhr in der Europäischen Rechtsakademie (ERA) – inklusive Glühwein, Häppchen und Jazz-Musik der „Bach Band“.
Der Eintritt zu sämtlichen Stationen ist kostenfrei.
Von Performance bis Fotografie: Ein breites Spektrum der Kunst
Die Veranstalter – ein Zusammenschluss aus Kunstvereinen und Kulturorten der Stadt – versprechen eine Nacht voller zeitgenössischer Kunst, interaktiver Aktionen, Performances, Installationen, Führungen und Künstlergespräche.
Teilnehmende Institutionen u. a.:
-
Atelier EXIL
-
Europäische Kunstakademie (EKA)
-
Europäische Rechtsakademie (ERA)
-
Fotografische Gesellschaft Trier
-
Galerie Grotowski
-
Galerie Netzwerk
-
generator | medienkunstlabor trier
-
Gesellschaft für Aktuelle Klangkunst
-
Gesellschaft für Bildende Kunst
-
KUKT – Kultur- und Kunstverein Trier
-
Kulturwerkstatt Trier
-
Kunsthalle Trier
-
Kunsthaus „Alte Druckerei“
-
Kunstverein Trier Junge Kunst
-
PULPXIX Kunstgemeinschaft
-
Sektor 9000
-
Stadtbücherei Trier
-
Theater Trier
-
Tuchfabrik Trier
Vom klassischen Ausstellungsraum bis zur medienkünstlerischen Laborsituation reichen die Orte, die Besucher an diesem Abend frei ansteuern können.
Shuttle-Bus & Aftershowparty in der EKA
Damit Gäste bequem zwischen den Stationen pendeln können, fährt von 18:30 bis 00:30 Uhr ein kostenfreier Shuttle-Bus im 30-Minuten-Takt.
Wer danach noch weiterfeiern möchte, kann ab Mitternacht bei der Aftershowparty in der EKA mit den „SNRS Allstars“-DJs dabei sein (Eintritt: 10 Euro).
Kunst erleben, nicht nur betrachten
Die Organisatoren betonen, dass die Lange Nacht nicht nur ein Ausstellungsrundgang ist – sondern ein soziales Kulturereignis. Menschen aller Altersgruppen sollen die Möglichkeit erhalten, Kunst unmittelbar zu erleben, mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und kulturelle Teilhabe jenseits klassischer Formate zu erfahren.
Das Format hat sich bereits bei den vergangenen Ausgaben als Impulsgeber für die Triers Kunstszene erwiesen und stärkt das kulturelle Profil der Stadt nachhaltig.