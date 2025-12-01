Trier: Betrunkener Fahrer touchiert Auto, schläft am Steuer – und wird dann noch aggressiv!

TRIER. Ein ungewöhnlicher Einsatz in der Trierer Innenstadt: Ein offenbar stark alkoholisierter Mann schläft erst in seinem Auto ein, beschädigt beim Rangieren ein anderes Fahrzeug – und wird schließlich ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und aggressiv gegenüber der Polizei aufgegriffen.

Zeuge meldet schlafenden Fahrer auf Parkplatz

Am Sonntagabend, 30. November 2025, wurde die Polizei gegen 20 Uhr zu einem Parkplatz in der Rindertanzstraße in Trier gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann schlafend hinter dem Steuer eines Pkw saß – mitten auf dem Parkplatz, ohne ordnungsgemäße Position.

Als der Zeuge den Fahrer ansprach, wachte dieser kurzzeitig auf und versuchte, das Fahrzeug einzuparken. Dabei touchierte er einen anderen Pkw. Anschließend legte der Mann den Kopf zurück und schlief erneut ein.

Polizei findet stark alkoholisierten und aggressiven Mann vor

Beim Eintreffen der Polizeikräfte bot sich das gleiche Bild:

Der Mann schlief weiterhin hinter dem Steuer, zeigte deutliche Alkoholisierungsmerkmale und reagierte erst nach mehrmaligem Ansprechen.

Die Beamten stellten fest:

offensichtliche Alkoholisierung ,

Auffinden von Betäubungsmitteln ,

fehlende Fahrerlaubnis.

Während der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiv und musste zur Dienststelle gebracht werden. Dort beleidigte er einen der Polizeibeamten.

Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den Mann laufen nun mehrere Verfahren, darunter wegen:

Trunkenheit im Verkehr

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln

Unfallflucht bzw. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Beleidigung von Polizeibeamten

Weitere Untersuchungen, darunter die Feststellung des genauen Alkohol- und Drogeneinflusses, wurden eingeleitet.