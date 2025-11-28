Luxemburg: Frontalkollision beim Überholen — eine Person schwerverletzt

Symbolfoto: Police Grand Ducale/Archiv

STEINFORT/WINDHOF. Am 28.11.2025, gegen 9.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der N6 zwischen Steinfort und Windhof, bei dem es ersten Informationen nach bei einem Überholmanöver zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen kam.

Zwei Personen wurden beim Unfall verletzt, eine davon schwerer. Beide wurden nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt. Die Strecke wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)

