Arbeitslosenquote stagniert in der Region Trier – Lage bleibt herausfordernd

TRIER. Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier zeigt sich auch im November insgesamt stabil. Unternehmen suchen weiterhin Personal, viele Betriebe halten an ihren Beschäftigten fest, und die Chancen für arbeitssuchende Menschen bleiben gut.

Gleichzeitig bleibt die Lage herausfordernd: Veränderungen in Wirtschaft und Fachkräftebedarf wirken sich spürbar auf Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung aus. Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Monat den Menschen mit Behinderung, die einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsleben leisten, jedoch häufig auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind.

„Die Teilhabe am Arbeitsleben ist ein zentrales Thema – für unsere Wirtschaft, aber vor allem für die Menschen selbst. Die ab heute stattfindende Woche der Menschen mit Behinderung erinnert uns jedes Jahr daran, wie wichtig Inklusion und Chancengleichheit sind“, betont Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Viele Menschen mit Behinderung bringen hohe Motivation, Erfahrung und wertvolle Kompetenzen mit. Unser Ziel ist es, Barrieren abzubauen und Arbeitgeber auf dem Weg zu einer inklusiven Personalpolitik aktiv zu unterstützen.“

Die Agentur für Arbeit begleitet sowohl Betriebe als auch Arbeitsuchende mit einem breiten Angebot – von Beratung über Qualifizierung bis hin zu finanziellen Fördermöglichkeiten –, um Wege in Beschäftigung nachhaltig zu stärken.

Agentur für Arbeit Trier

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im November 2025 gesunken. 12.961 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 4 Personen weniger als im Oktober, aber 59 Personen bzw. 0,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,3 Prozent.

Die Unterbeschäftigung lag nach vorläufigen Angaben im November bei 16.097 Personen. Sie sank gegenüber dem Vormonat Oktober (-45 Personen bzw. -0,3 Prozent) und sank verglichen mit November 2024 (-278 Personen bzw. -1,7 Prozent). Zur Unterbeschäftigung zählen neben den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie beispielsweise im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.155 Personen (2 Personen weniger als im Vormonat, aber 477 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 6.806 Arbeitslose registriert (2 Personen weniger als im Vormonat und 418 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 53 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.578 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.110 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.570 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 889 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 909 Stellen wurden im November neu gemeldet (213 mehr als im Vormonat und 295 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe. Aktuell befanden sich damit 4.892 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 693 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 11.168.

Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 14.993 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 946 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im November 2025 gesunken. 4.434 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 16 Personen weniger (-0,4 Prozent) als im Oktober und 125 Personen bzw. 3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,1 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.522 Personen (15 Personen weniger als im Vormonat, aber 20 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 2.912 Arbeitslose registriert (1 Person weniger als im Vormonat und 145 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 66 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 844 Personen arbeitslos. Davon kamen 305 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 862 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 283 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 217 Stellen wurden im November neu gemeldet (31 mehr als im Vormonat und 63 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Verarbeitendes Gewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.181 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 228 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 4.773. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 6.221 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 324 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im November 2025 gestiegen. 2.589 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 82 Personen mehr (3 Prozent) als im Oktober und 127 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.494 Personen (84 Personen mehr als im Vormonat und 259 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.095 Arbeitslose registriert (2 Personen weniger als im Vormonat und 132 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 42 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 609 Personen arbeitslos. Davon kamen 317 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 522 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 156 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 253 Stellen wurden im November neu gemeldet (85 mehr als im Vormonat und 73 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gastgewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 1.101 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 148 (entspricht -7 Prozent) auf insgesamt 1.930. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.660 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 224 Personen weniger (-8 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im November 2025 gestiegen. 1.833 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 10 Personen mehr (1 Prozent) als im Oktober und 101 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,2 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 962 Personen (16 Personen weniger als im Vormonat, aber 148 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 871 Arbeitslose registriert (26 Personen mehr als im Vormonat, aber 47 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 369 Personen arbeitslos. Davon kamen 152 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 364 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 146 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 114 Stellen wurden im November neu gemeldet (2 mehr als im Vormonat und 10 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 786 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 95 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 1.569. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.129 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 132 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im November 2025 gesunken. 1.454 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 45 Personen weniger (-3 Prozent) als im Oktober und 17 Personen bzw. 1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,3 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 731 Personen (25 Personen weniger als im Vormonat, aber 17 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 723 Arbeitslose registriert (20 Personen weniger als im Vormonat und 34 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 242 Personen arbeitslos. Davon kamen 103 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 284 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 113 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 132 Stellen wurden im November neu gemeldet (18 mehr als im Vormonat und 60 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 945 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 74 (entspricht -7 Prozent) auf insgesamt 994. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 1.347 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 78 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im November 2025 gesunken. 2.651 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 35 Personen weniger (-1 Prozent) als im Oktober und 27 Personen bzw. 1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,2 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.446 Personen (30 Personen weniger als im Vormonat, aber 33 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.205 Arbeitslose registriert (5 Personen weniger als im Vormonat und 60 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 514 Personen arbeitslos. Davon kamen 233 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 538 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 191 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 193 Stellen wurden im November neu gemeldet (77 mehr als im Vormonat und 89 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 879 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 147 (entspricht -7 Prozent) auf insgesamt 1.903. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.636 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 188 Personen weniger (-7 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)