Einbrüche in Greimerath und Manderscheid – Täter von Zeugen überrascht

GREIMERATH/MANDERSCHEID. Die Polizei Wittlich meldet für den gestrigen Donnerstag zwei Tageswohnungseinbrüche in Greimerath und Manderscheid.

So begaben sich bisher unbekannte Täter zwischen 12.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Oberdorf 10“ in Greimerath. Hier hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf, gelangten so in das Innere des Anwesens und verließen die Tatörtlichkeit über die Terrassentüre.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Möglicherweise wurden die Täter durch herannahende Zeugen in ihrem Vorhaben gestört. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am selben Abend drangen bisher unbekannte Täter gegen 17.52 Uhr durch Aufhebeln einer Kellertüre in das Anwesen „Feldstraße 3“ in Manderscheid ein. Durch einen sich im Anwesen befindlichen Zeugen wurden die Täter überrascht, so dass diese fluchtartig das Anwesen verließen.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Tatörtlichkeit wurde ebenfalls durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)