Vorlesen verbindet – Das Gymnasium Hermeskeil am Vorlesetag 2025

HERMESKEIL. „Vorlesen spricht deine Sprache“, unter diesem Motto fand dieses Jahr erneut der Bundesweite Vorlesetag statt. Seit 2010 nimmt das Gymnasium Hermeskeil als Schulgemeinschaft an der Initiative der Tageszeitung DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung teil.

Die Deutsch Leistungskurse der Jahrgangstufe 11 besuchten, als eines von vielen Beispielen, die Grundschulen in Hermeskeil und Osburg, wo sie mit viel Enthusiasmus empfangen wurden und die ausgewählten Geschichten mit viel Freude vorgetragen wurden. „Das magische Baumhaus – Abenteuer in Olympia“ begleitete die Kinder auf eine lehrreiche Reise ins alte Griechenland. Die Faszination der Kinder wurde durch die Entstehung vieler Bilder zum Buch unterstrichen. Die Nachfragen, ob die Vorleser in den nächsten Tagen wiederkämen, machte es schwer, die Grundschule zu verlassen und zum Gymnasium Hermeskeil zurückzukehren.

Der Vorlesetag hat erneut die Bedeutung von Literatur gezeigt, da die Fantasie der Kinder phantastisch angeregt wurde. Die Literatur bietet tolle Möglichkeiten für Groß und Klein, sich in eine Welt außerhalb des Alltags führen zu lassen und für den Moment ein Teil der Geschichte zu werden. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind dankbar, den jungen Schülerinnen und Schülern diese Leidenschaft für Literatur ein Stück näher gebracht zu haben, sodass sie sich hoffentlich auch in Zukunft gerne auf Reisen in fremde, magische Welten begeben können. (Quelle: Edda Junkes, Leonie Stüber/Gymnasium Hermeskeil)