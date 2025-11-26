RLP: Zwei Rottweiler reißen sich los – Frau zu Boden geworfen und verletzt

FRANKENTHAL. Am 25.11.2025, gegen 15.30 Uhr, wurde in der Peter-Rosegger-Straße eine 67-jährige Frau von zwei Rottweilern, welche sich zuvor losgerissen hatten, zu Boden geworfen. Hierbei verletzte sie sich durch den Sturz am rechten Bein.

Die Hundehalterin der Rottweiler, welche als etwa 35 Jahre alt, ca. 165cm groß, dunkelbraune Haare und schlank, bekleidet mit roter Jacke, beschrieben wurde, nahm nach dem Vorfall ihre Hunde wieder an die Leine und entfernte sich, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)