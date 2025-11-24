Falsche Kennzeichen: Wilde Verfolgungsfahrt über A1/A48 muss abgebrochen werden

WITTLICH/MONTABAUR – Am heutigen Nachmittag kam es im Bereich Zell, Bad Bertrich und Mehren zu einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei.

Auslöser war ein Hinweis auf einen PKW, an dem nicht dazugehörende Kennzeichen angebracht waren.

Gefährliche Flucht über die Autobahnen

Nachdem ein Streifenwagen das Fahrzeug gesichtet und sich dahinter gesetzt hatte, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale der Beamten und beschleunigte.

Die Fahrt setzte sich von Zell-Barl aus kommend über die L 103 bis auf die Autobahnen A 1 und A 48 fort, wobei der Fahrer trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn seine Flucht beibehielt.

Im Rahmen dieser Verfolgungsfahrt entstanden mehrere gefährliche Situationen für den Straßenverkehr.

Aufgrund des immer höher werdenden Gefahrenpotentials für die Öffentlichkeit wurde die Verfolgung schließlich in Höhe Montabaur abgebrochen.

Gegen den Fahrer werden nun mehrere Strafanzeigen erwartet. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zell zu melden.