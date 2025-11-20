Auslieferung: Europaweit gesuchtes Bandenmitglied an Bundespolizei Trier übergeben

Foto: dpa / Symbolbild

TRIER – Am Mittwochmorgen wurde ein 19-jähriger Chilene aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Grand-Ducale Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben.

Gegen den Chilenen lag ein Untersuchungshaftbefehl der StA München I wegen schweren Bandendiebstahls vor.

Er ist dringend tatverdächtig, als Mitglied einer Bande, europaweit, insbesondere auch in Süd-Deutschland, Wohnungseinbruchdiebstähle begangen zu haben. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in die nächstgelegene Jugendstrafanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

 

