Streit um Hundehaltung eskaliert: SEK-Einsatz nach Bedrohung mit Schusswaffe

EPPELBORN – Am gestrigen Abend (19.11.2025) suchte ein 39-jähriger Mann die Wohnanschrift eines 19-jährigen Mannes und dessen 20-jähriger Partnerin in Landsweiler-Reden auf. Der Mann bedrohte den 19-Jährigen mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe eines Hundes.

Intensivierte Fahndung und Festnahme in Eppelborn

Nachdem die Forderung nach dem Tier abgewiesen wurde, drohte der Tatverdächtige dem Paar telefonisch weiter. Heute Morgen alarmierte ein Bekannter des 19-Jährigen die Polizei.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den früheren Hundebesitzer handelt, der das Tier aufgrund einer einstweilig festgestellten Ungeeignetheit nicht mehr halten durfte und versuchte, es zurückzubekommen. Im Rahmen der anfänglichen verbalen Auseinandersetzung hatte der 19-Jährige geistesgegenwärtig reagiert und sich in seine Wohnung zurückgezogen, woraufhin der Täter floh. Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion lokalisierten den Gesuchten in seiner Wohnung in Eppelborn.

Das Gebäude wurde umstellt, und es wurden Spezialeinheiten sowie eine Verhandlungsgruppe hinzugezogen. Der Mann konnte gegen 13:00 Uhr widerstandslos festgenommen werden.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurde eine Schusswaffe im Fahrzeug des 39-Jährigen gefunden. Der Mann wurde der PI Neunkirchen für kriminalpolizeiliche Folgemaßnahmen zugeführt und anschließend wieder freigelassen.