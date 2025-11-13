Wohnhausbrand in Hammerstein – Dachstuhl stürzt ein

0
Foto: Feuerwehr Bad Hönningen / Jan Ermtraud

HAMMERSTEIN – Ein Wohnhaus hat am Mittag in Hammerstein im Landkreis Neuwied gebrannt. Der Dachstuhl des Gebäudes sei eingestürzt, es sei unbewohnbar, teilte die Feuerwehr Bad Hönningen mit.

Die Feuerwehr sei zunächst aufgrund eines Küchenbrands alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Gebäude eingetroffen seien, seien jedoch bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen. 

Zwei Menschen hätten das Gebäude schon vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie seien leicht verletzt worden. Nach etwa eineinhalb Stunden hätten die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle gebracht.

Wegen des Feuers sei es in Teilen von Hammerstein zu einem Stromausfall gekommen. Der Energieversorger habe die Stromversorgung für den Ort aber wieder komplett hergestellt, hieß es am Abend. Der Einsatz sei damit grundsätzlich beendet. Die Feuerwehr werde in den Abendstunden nochmals den Brandort überprüfen. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Vorheriger Artikel++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 steigt deutlich ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.