++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 steigt deutlich ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 14.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 14.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für Super 95 im Großherzogtum kräftig erhöht.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Freitag dann weiter 1,508 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht 3,9 Cent nach oben, und der Liter kostet am Freitag jetzt schon 1,535 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,636 Euro kostet.

