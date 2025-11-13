Thalfang: Graffiti-Schmierereien an Kirchengebäude – Polizei sucht Zeugen!

THALFANG – Wie die Polizeiinspektion Morbach mitteilt, wurde im Zeitraum von Donnerstag, dem 06.11.2025, 12:00 Uhr, bis Montag, 10.11.2025, 11:00 Uhr, eine Hauswand der evangelischen Kirchengemeinde in der Kirchgasse 5 in Thalfang Opfer von Vandalismus.

Unbekannte Täter hinterlassen grünes Graffiti

Unbekannte Täter haben dabei die Hauswand mit grüner Farbe und den Buchstaben „XYZOY“ besprüht.

Die Täter konnten sich nach der Tat unerkannt von der Örtlichkeit entfernen. Aufgrund der begangenen Sachbeschädigung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail zu melden.