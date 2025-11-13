Verletzter und eine halbe Million Euro Schaden: Ursache von verheerendem Garagenbrand gefunden

Foto: Feuerwehr Neupotz

NEUPOTZ/JOCKGRIM –  Der verheerende Garagenbrand in Neupotz (Kreis Germersheim) wurde wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Landau in der Pfalz mit. Sie bezogen sich dabei auf ein vorläufiges Gutachten, demzufolge das Feuer an einem in der Garage abgestellten Kleinkraftrad ausbrach. Laut Gutachten gibt es keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Tat.

Bei dem Brand in der vergangenen Woche waren die Garage und ein davor geparktes Wohnmobil vollständig ausgebrannt. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine halbe Million Euro.

Der 81 Jahre alte Mann, der eine Rauchgasvergiftung erlitt, konnte das Krankenhaus nach einer Nacht wieder verlassen.

