++ Brutale Messer-Attacke am Wittlicher Schlossplatz: Mann (32) mit tiefer Stichwunde ins Krankenhaus! ++

Wittlich. Es ist kurz nach halb sieben am Morgen des 2. November, als der in den frühen Morgenstunden sonst stille Schlossplatz in Wittlich zum Tatort wird. Vier Männer geraten in einen Streit – Sekunden später liegt ein 32-Jähriger mit einer Stichverletzung im Bauch am Boden.

Schilderung aus dem Umfeld: „Er kam zurück – und dann fiel der Stich.“

Erste Hinweise erreichten unsere Redaktion bereits kurz nach der Tat aus dem Umfeld des Opfers – es wurde geschildert wie die Situation eskaliert sein soll. Demnach war der mutmaßliche Täter zunächst kurz in der Gruppe aufgetaucht, sei weggeschickt worden und nach kurzer Zeit zurückgekehrt. Dabei soll er eine Drohung ausgesprochen haben, deren Tenor lautete, ob heute „jemand abgestochen werden wolle“.

Wenige Augenblicke später soll dann der Stich erfolgt sein – knapp unter der linken Rippe, mehrere Zentimeter tief. Diese Darstellung ist nicht offiziell bestätigt, deckt sich jedoch in den zentralen Punkten mit dem, was die Polizei inzwischen auf lokalo.de Nachfrage bestätigt hat.

Was die Polizei auf Nachfrage bestätigt

Laut Polizei, kam es am 2. November gegen 06:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Zwei wurden verletzt, einer davon – der 32-Jährige – durch einen gezielten Stich in den Bauchbereich. Das Messer wurde sichergestellt, eine Fahndung sofort eingeleitet. Festgenommen wurde bislang niemand. Die Ermittlungen laufen, ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eröffnet. Informationen zum Tatverdächtigen teilte die Polizei nicht mit.

Warum erst jetzt berichtet wird

In den regulären Pressemitteilungen der Tage nach der Tat tauchte der Messerangriff nicht auf. Nachdem unsere Redaktion unmittelbar nach Eingang der Hinweise nachfragte, bestätigte die Polizei schließlich den Einsatz. Detaillierte Informationen wurden jedoch – wie die Beamten mitteilen, nach interner Abstimmung – erst am gestrigen Mittwoch, 12. November preisgegeben. Mehr Blaulicht-News aus der Region.

Ein solches Vorgehen ist in laufenden Ermittlungen nicht ungewöhnlich, erklärt aber, warum ein schwerwiegender Vorfall mitten in Wittlich zunächst öffentlich unsichtbar blieb.

Jetzt arbeitet die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft daran, die Abläufe dieser frühen Morgenstunden zu rekonstruieren. Was den Streit auslöste und wie genau er in Gewalt umschlug, ist dabei noch nicht abschließend ermittelt. Sicher ist bislang nur eines: Ein Messer wurde eingesetzt. Zwei Männer wurden verletzt. Und der Täter ist noch nicht gefasst.