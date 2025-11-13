Eifelkreis: Kupferdiebe schlagen in Solarparks zu – eine Viertelmillion Euro Schaden

BITBURG – In der Nacht von Sonntag auf Montag (09./10.11.2025) sowie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11./12.11.2025) kam es zu schadensträchtigen Einbrüchen in die Solarparks in Niederraden und Weidingen im Kreis Bitburg-Prüm.

Massiver Schaden durch Kupferdiebstahl

Unbekannte Täter haben an den Solarmodulen eine Vielzahl von Kupferkabeln abgeschnitten und entwendet.

Aufgrund des modus operandi und der Tatsache, dass die Beute vermutlich mit Transportern abtransportiert wurde, wird vermutet, dass die Taten von einer überörtlich agierenden Einbrecherbande verübt wurden.

Der durch die Diebstähle entstandene Sachschaden wird auf schätzungsweise 231.000 Euro beziffert. Zusätzlich entsteht durch die Beschädigung der Anlagen ein Nutzungsausfall bis zur vollständigen Instandsetzung.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen auf den Zufahrtswegen der umliegenden Ortschaften gesehen haben, um Hinweise.