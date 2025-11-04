RLP: 14-Jähriger von Jugendlichen mit Feuerwerkskörper beworfen – Krankenhaus

Ein 14-Jähriger wird beim Vorbeigehen an einer Schule durch einen explodierenden Feuerwerkskörper verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Foto: Marc Müller/dpa/Symbolbild

LUDWIGSHAFEN. In Ludwigshafen ist ein 14-Jähriger durch die Explosion eines Feuerwehrkörpers unmittelbar vor ihm im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Junge am Sonntagnachmittag an einer Schule vorbei, als jemand seinen Namen gerufen haben soll.

Als er sich umdrehte, sei laut Angaben des 14-Jährigen ein Feuerwerkskörper vor ihm explodiert und drei ihm unbekannte Jugendliche über das Schulgelände davongelaufen. Der 14-Jährige wurde aufgrund von Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Tatgeschehen und den mutmaßlichen Tätern. (Quelle: dpa)

