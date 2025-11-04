Mehrere Einbrüche in Luxemburg – Besitzer von Fundsachen gesucht

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum gemeldet.

So zum Beispiel am späten Nachmittag des 3.11.2025 in ein Einfamilienhaus auf der Route du Vin in Schwebsingen, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter über eine Tür Zugang zum Inneren verschafften und mehrere Räume durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 3.11. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Pierre Federspiel in Strassen gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und dieses durchwühlten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ferner wurde bereits am 24.10., gegen 15.10 Uhr, eine zurückgelassene Sporttasche mit Sportkleidung sowie einem Hausschlüssel im Eingang vom Mamer Park, unweit der Rue de la Libération, verbrannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem/der Besitzer/in der Sporttasche.

Der oder die Besitzer/in, sowie Zeugen, die über zweckdienliche Informationen verfügen, werden gebeten, sich an die Polizeidienststelle Capellen unter der Telefonnummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu wenden. (Quelle: Police Grand-Ducale)