Dreister Diebstahl in Wittlich: 500 (!) Meter Kupferkabel von Baustelle geklaut

0
Foto: Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Im Zeitraum 31.10.2025 bis 3.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Wittlich. Hier entwendeten die Täter etwa 500 Meter Kupferkabel von einer großen Kabeltrommel.

Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Menge des entwendeten Materials dürfte ein Abtransport mittels Fahrzeugs erfolgt sein. Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

