Trier: Kanalsanierung in Theodor-Heuss-Allee dauert länger als geplant

TRIER. Die Sanierung des Kanals in der Theodor-Heuss-Allee (1. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme Bahnhofstraße) dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember 2025 und damit rund sechs Wochen länger als geplant. „Der Zustand des Kanals ist schlechter als erwartet. Darüber hinaus haben wir einige nicht dokumentierte, ältere Versorgungsleitungen gefunden, die den Tiefbauaufwand deutlich erhöht haben. Deshalb brauchen wir für diesen Abschnitt etwas mehr Zeit“, erklärt SWT-Bereichsleiter Christian Rauen.

Nach dem ersten Bauabschnitt wird die Theodor-Heuss-Allee, voraussichtlich im neuen Jahr, wieder für den Verkehr freigegeben. Gemäß dem neuen Zeitplan beginnt der zweite Bauabschnitt im Januar 2026. Dafür muss die Zufahrt zur Bismarckstraße aus Richtung Ostallee kommend gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Trier Nord wird dann über die Theodor-Heuss-Allee und die Paulinstraße umgeleitet. Vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt gilt weiterhin die Umleitung über Moltkestraße und Roonstraße. Die Busumleitungen entsprechen denen aus dem ersten Bauabschnitt.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. Fragen zu den Bussen beantwortet das Team im SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273. (Quelle: SWT)