B49 bei Igel: Freilaufender Hund angefahren – Polizei sucht Halter

IGEL/ZEWEN – Am heutigen Montagabend, 27.10.2025, ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der B49 in Fahrtrichtung Trier/Zewen, kurz vor der Einmündung zum Tierheim, ein Verkehrsunfall mit Tierschaden. Ein schwarzer Honda Accord kollidierte mit einem freilaufenden Hund, der plötzlich die Fahrbahn kreuzte.

Verletzter Hund in Tierklinik verbracht

Bei dem verletzten Tier handelt es sich vermutlich um einen American Bully, Rüde, mit überwiegend weißem und braunem Fell.

Das Tier musste aufgrund der erlittenen Verletzungen von der Feuerwehr Sirzenich in die Tierklinik nach Trier gebracht werden.

Obwohl der Hund gepflegt und mit Leine sowie Geschirr ausgestattet war, konnte vor Ort kein Besitzer angetroffen oder ermittelt werden. Es wird vermutet, dass das Tier ohne auslesbaren Chip unterwegs war.

Die Unfallaufnahme führte zu kleineren, kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizeiinspektion Trier bittet Hundehalter und Zeugen, Hinweise zum Eigentümer des Tieres unter der Telefonnummer 0651 983 44150 abzugeben.