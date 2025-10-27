An den Falschen geraten: Randalierer schlägt Polizist ins Gesicht!

KAISERSLAUTERN – Am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, kam es in der Osterstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 30-jähriger Mann zunächst gegen die Glastür einer Spielhalle trat. Als ein Zeuge ihn auf die Sachbeschädigung ansprach, reagierte der Täter aggressiv und schlug dem Zeugen unvermittelt ins Gesicht.

Festnahme durch Polizeibeamten außer Dienst

Der Angreifer hatte nicht damit gerechnet, dass es sich bei dem Zeugen um einen Polizeibeamten handelte. Dieser versetzte sich daraufhin kurzerhand in den Dienst, fixierte den Randalierer auf dem Boden und verständigte eine Streife.

Vor der Mitnahme des 30-Jährigen stellten die Einsatzkräfte in der Spielhalle fest, dass es bereits zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und mehreren Kunden gekommen war.

Die anderen Beteiligten waren zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.