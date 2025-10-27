Neues Tor für Moselschleuse: Arbeiten haben begonnen

ST. ALDEGUND – Knapp vier Monate nach einem Schiffsunfall ist mit dem Toraustausch an der Moselschleuse St. Aldegund begonnen worden.

Zunächst würden die beiden Flügel des alten Tores ausgebaut, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Mosel-Saar-Lahn. Am Dienstagvormittag solle dann die Einhebung des neuen Tores starten. Dies geschieht mit Hilfe eines großen Kranes.

Die Schleuse ist nach der bisherigen Planung noch bis zum 1. November für den Schiffsverkehr gesperrt. Ab Samstag soll dann wieder Normalbetrieb an der Schleuse herrschen.

Fahrgastschiff beschädigt Tor

Seit dem Schiffsunfall an der Schleuse Anfang Juli läuft diese im Notbetrieb. Ein Fahrgastschiff war damals gegen das geschlossene Untertor der Schleuse im Kreis Cochem-Zell gefahren und hatte dieses beschädigt. Das Tor wurde verstärkt und repariert, Schleusungen waren nur mit besonderer Vorsicht und Überwachung möglich.