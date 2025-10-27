Trümmerfeld: Betrunkener schrottet Mietwagen

KAISERSLAUTERN – In der Nacht zu Montag, gegen 0.15 Uhr, ereignete sich in der Lauterstraße in Kaiserslautern ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer kam mit seinem BMW, der in Richtung Otterbach unterwegs war, von der Fahrbahn ab.

Als Ursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in Verbindung mit Alkoholeinfluss vermutet.

Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins

Der Wagen kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und anschließend mit einem Baum, bevor er entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer zog sich eine leichte Handverletzung zu, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Da der Mann einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Mietwagen entstand vermutlich Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die beschädigten Objekte (Laterne, Baum) wurden durch die Feuerwehr beseitigt.