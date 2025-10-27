Abstimmung am 9. November: Bürgerentscheid zur „Alten Schule“ in Kanzem

KONZ. „Soll die ‚Alte Schule Kanzem‘ erhalten bleiben?“ – das ist die Frage, die am Sonntag, dem 9. November 2025, bei einem Bürgerentscheid auf dem Stimmzettel steht. Konkret geht es bei der Abstimmung um einen Grundsatzbeschluss des Ortsgemeinderates im Mai 2024.

Die Ratsmitglieder hatten sich damals mehrheitlich dafür ausgesprochen, das ungenutzte Gebäude abzureißen. Mit dem Abriss entfallen Sanierungs- und Unterhaltungskosten für das zunehmend verfallende Gebäude. Das Grundstück soll im Gemeineigentum bleiben. Doch nicht alle Kanzemer stimmen dieser Auffassung zu. Sie sagen: Die „Alte Schule“ in Kanzem ist ein dorfprägendes Gebäude, das erhaltenswert ist.

Beim Bürgerentscheid abstimmen können alle Kanzemer, die auch bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben dürfen. Geöffnet ist das Abstimmungsbüro im Bürgerhaus Kanzem am. 9. November 2025 von 8 bis 18 Uhr. Mitzubringen ist die Abstimmungsbenachrichtigung, die vorab an die stimmberechtigten Personen gesendet wurde, sowie der Personalausweis oder Pass.

Auch per Brief ist eine Abstimmung möglich: einfach QR-Code auf der Abstimmungsbenachrichtigung scannen und Unterlagen beantragen. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)