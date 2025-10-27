Schauer, Gewitter, stürmische Böen: Windiger Wochenauftakt in der Region

Schauer, mancherorts Gewitter und reichlich Wind: Der Montag wird so gar nicht gemütlich.

Foto: Marius Bulling/dpa/Synbolbild

OFFENBACH. Der Start in die neue Woche kommt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit viel Wind daher. Es sei verbreitet mit starken bis stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Verantwortlich dafür sei ein Sturmtief über dem südlichen Skandinavien, das feuchte Luft bringe. Entsprechend ist am Montag zwischen Rhein, Mosel und Saar mit Regenschauern zu rechnen, teils auch Gewittern. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad, im Bergland höchstens sechs Grad.

Erst zum Montagabend hin lasse der Wind dann etwas nach, teilte der DWD weiter mit, bevor es am Dienstag wieder reichlich ungemütlich werden dürfte: Dann sagen die Meteorologen Sturmböen bei kräftigen Schauern voraus. (Quelle: dpa)

