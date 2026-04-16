Dieseldiebstahl in Wittlich: Treibstoff mit Schlauch aus LKW abgezapft

WITTLICH. Am 15.4.2026, gegen 23.06 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wittlich durch aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug mit verdächtigen Personen im Bereich der Trierer Landstraße, Höhe des Lagerplatzes einer Baufirma gemeldet.

Umgehend begaben sich die Beamtinnen und Beamten vor Ort, wo festgestellt wurde, dass bisher unbekannte Täter offenbar mittels eines Schlauchs Diesel aus einem dort abgestellten Lastkraftwagen abgezapft hatten. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Eine eingeleitete Fahndung im Innenstadtbereich und den angrenzenden Ortschaften nach den Tätern oder deren Fahrzeug verlief zunächst negativ. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)