Neue Tourismusstrategie für RLP: Wirtschaftsministerin Schmitt präsentiert Ideen

Die Tourismusbranche ging von einem starken Jahr aus. Ist das aufgegangen? Wie könnte nachgesteuert werden? Dazu legt Wirtschaftsministerin Schmitt Ideen vor.

Der Gang über die Hängeseilbrücke ist ein spannendes Erlebnis. Foto: dpa/Archiv

MAINZ. Geierlay-Hängebrücke, bedeutende Spuren der Römer, Flüsse und Wälder: Begeistern sich mehr Familien und jüngere Touristen für einen Urlaub in Rheinland-Pfalz? – Das ist ein Ziel der Tourismusstrategie des Landes. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) stellt an diesem Montag (10.30 Uhr) in Mainz die fortgeschriebene Strategie vor.

Mit dabei sind Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern, der Dehoga, des Rheinland-Pfalz Tourismus sowie des
Tourismus- und Heilbäderverbands. Sie alle haben an der Strategie mitgearbeitet.

Die Tourismusbranche erwartet für das laufende Jahr steigende Gäste- und Übernachtungszahlen. Rund 8,7 Millionen Gäste kam im vergangenen Jahr nach Rheinland-Pfalz. Das entspricht einen Zuwachs von 1,3 Prozent im Jahresvergleich. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 0,4 Prozent auf 22,4 Millionen. (Quelle: dpa)

