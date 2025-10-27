Umwelt-Sauerei im Saarland: Rund 60 (!) Altreifen an Waldweg entsorgt

Foto: dpa / Symbolbild

WEISKIRCHEN. Am Sonntagmorgen, 26.10.2025, gegen 9.00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland über eine illegale Entsorgung von Altreifen in Weiskirchen informiert. Am Rande eines Waldweges wurden ca. 60 Altreifen illegal entsorgt.

Der Waldweg befindet sich an der L151 zwischen Weiskirchen und Wildpark. Es handelt sich um den zweiten Waldweg nach rechts von Weiskirchen kommend. Die genaue Tatzeit wird innerhalb der letzten zwei Wochen vermutet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise zu der Tat können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)

