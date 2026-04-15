Drei neue Fahrrad‑Lade‑Säulen in Konz

KONZ – Wer mit dem E‑Bike in Konz unterwegs ist, kann sein Fahrrad ab sofort an stark frequentierten Standorten kostenlos laden.

Die Stadt Konz hat gezielt in ihre Fahrrad‑Infrastruktur investiert und drei neue Fahrrad‑Lade‑Säulen in Betrieb genommen.

Die Standorte

Die neuen Lademöglichkeiten befinden sich am Bahnhof Konz in der Bahnhofstraße, vor Verwaltungsgebäude II in der Straße „Am Markt“ sowie an den Saarterrassen in der Saarstraße. Damit stehen E‑Bike‑Fahrenden an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und Aufenthaltsorten komfortable Ladepunkte zur Verfügung.

Der Bürgermeister der Stadt Konz, Guido Wacht, betont die Bedeutung der neuen Infrastruktur: „Die neuen Ladepunkte sind ein weiterer Schritt, um Konz fahrradfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Damit machen wir das E‑Bike im Alltag und im Tourismus noch attraktiver.“

Die Kosten für die Anschaffung der drei Lade‑Säulen belaufen sich auf rund 11.500 Euro. 60 Prozent der Gesamtsumme wurden über das LEADER‑Projekt gefördert.

Ergänzend zu den neuen Lade‑Säulen wird auf der gegenüberliegenden Seite der Saarterrassen in Kürze eine ADAC‑Radservicestation installiert. Diese ist mit hochwertigem Werkzeug ausgestattet und ermöglicht es Radfahrenden, kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten direkt vor Ort selbst durchzuführen.