++ Trainerfrage geklärt: Eintracht Trier macht mit Klasen bis 2028 weiter! ++

TRIER. Die Trainerfrage beim SV Eintracht Trier 05 ist entschieden: Cheftrainer Thomas Klasen hat seinen Vertrag beim Regionalligisten vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Eintracht Trier bindet Thomas Klasen langfristig

Mit der Vertragsverlängerung geht Thomas Klasen ab Sommer in sein viertes Jahr bei der Eintracht. Der Verein spricht von einem klaren Zeichen für Stabilität und langfristige Entwicklung.

Klasen hatte das Traineramt im Sommer 2023 übernommen, als die Eintracht noch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielte. Direkt in seiner ersten Saison gelang unter seiner Führung der Aufstieg in die Regionalliga Südwest.

Klassenerhalt geschafft – Pokalfinale erreicht

Auch in der laufenden Saison kann der Klub auf eine starke Entwicklung verweisen. Wenige Spieltage vor Saisonende steht der SVE über dem Strich.

Zusätzlich hat sich die Eintracht erstmals seit neun Jahren wieder für das Finale im Bitburger Rheinlandpokal qualifiziert. Damit lebt zugleich die realistische Chance auf die erste Teilnahme am DFB-Pokal seit zehn Jahren.

Klasen spricht von Vertrauen und Wertschätzung

Thomas Klasen selbst bewertet die Verlängerung als Ausdruck großen Vertrauens. Für ihn sei es in dem schnelllebigen Trainergeschäft ein Privileg, mit der Eintracht ab Sommer ins vierte gemeinsame Jahr zu gehen.

Er betont zudem, ein großer Befürworter von Kontinuität als Basis für Erfolg zu sein. Genau diesen Weg habe er von Beginn an mit dem Traditionsverein einschlagen wollen.

Sportdirektor Hammel: „Hervorragender Trainer“

Auch Sportdirektor Daniel Hammel hebt die Bedeutung der Entscheidung hervor. Man sei überzeugt, mit Thomas Klasen einen hervorragenden Trainer an der Seitenlinie zu haben und freue sich darauf, die sportliche Entwicklung des Vereins mit ihm weiter voranzutreiben.