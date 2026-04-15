Heute Blitzer-Höhepunkt: «Speedmarathon» läuft in Rheinland-Pfalz

MAINZ/TRIER – Den ganzen Tag über führt die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch.

Der sogenannte «Speedmarathon» bildet damit den Höhepunkt der gesamten Kontrollwoche, die seit Montag läuft.

Alle Polizeipräsidien beteiligen sich nach eigenen Angaben an der länderübergreifenden Aktion von Roadpol, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien.

Eine erste Bilanz könne allerdings erst am Ende der Woche gezogen werden, heißt es.

Besondere Verstöße innerhalb der Kontrollwoche gab die Polizei allerdings bereits bekannt. Im Dienstgebiet der Polizeidirektion Koblenz etwa wurde ein Autofahrer mit 50 km/h zu schnell festgestellt. In Worms wurde ein Motorradfahrer sogar mit 56 km/h zu schnell geblitzt. In Bingen ging den Kontrollkräften derweil ein 35-jähriger Fahrer ohne Führerschein ins Netz, dem bereits 2013 die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Ziel der Aktion ist es laut Polizei, die Risiken überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr in das öffentliche Bewusstsein zu rücken.