Region: Windböen bis zu 80 km/h – Wetter weiter herbstlich und stürmisch

MAINZ. Das Sturmtief «Joshua» sorgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiterhin für unbeständiges Herbstwetter. Laut den Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es am Freitag zeitweise zu Windböen mit 80 Kilometern pro Stunde. Dazu fällt an manchen Orten schauerartiger Regen.

Am Mittag und Nachmittag können sich weitere Schauer aus Westen entwickeln, hieß es. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen neun und 13 Grad, in höheren Lagen wie der Eifel maximal sieben Grad.

Zum Abend flaut der Wind ab, in der Nacht bleibt es stark bewölkt bis bedeckt mit gebietsweise schauerartigem Regen, die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei acht bis vier Grad.

Am Samstag ist es meist bedeckt mit Schauern, dazwischen bleibt es zeitweise trocken. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen acht und zwölf Grad, in der Vorderpfalz bei maximal 14 Grad. Am Sonntag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise fällt Regen, in höheren Lagen vereinzelt Schnee. Die Temperaturen steigen auf maximal elf Grad. (Quelle: dpa)